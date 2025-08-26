व्हिडिओ | Videos

Beed News: Ajit Pawar यांच्या पक्षाच्या सरपंचाकडून क्षुल्लक कारणावरून कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला | Sakal News

Ajit Pawar Beed News: परळी तालुक्यात आंदोलनकर्त्याच्या कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला; सरपंचासह सहकाऱ्यांकडून अमानुष मारहाण, पोलिस कारवाईचाच अभाव..

परळी तालुक्यातील जळगव्हाण तांड्यावर अंगणवाडीच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या अनिल चव्हाण या तरुणाच्या कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला झाला. अजित पवार गटाच्या सरपंचाने सहकाऱ्यांसह घरात घुसून काठी, दगड आणि कोयत्याने मारहाण केली. महिलांनाही मारहाण झाली. गंभीर घटनेनंतरही पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचा आरोप पीडितांनी केला असून गावात संताप आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Beed
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Parli
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com