Beed News: परळीतल्या गुंड Kailas Phad ची आणखी एक Call Recording Viral | Dhananjay Munde | Sakal News

Parliतील गुंड कैलास फडचा आणखी एक कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल; कॉन्फरन्सला न घेतल्यास 'पोरं तिथे गेलेत, त्याला मारतील' अशी धमकी; धनंजय मुंडेंचा जवळचा व्यक्ती असल्याची चर्चा पुन्हा जोरात..

परळीतील कुख्यात गुंड कैलास फड याचे आणखी एक कॉल रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. या नव्या ऑडिओमध्ये तो एका व्यक्तीला तात्काळ कुणाला तरी कॉन्फरन्स कॉलवर घेण्याचे आदेश देताना ऐकू येतो. कॉन्फरन्सवर न घेतल्यास 'माझी पोरं तिथे पोहोचली आहेत, त्याला मारतील' असा धमकीवजा इशारा देतानाचाही आवाज रेकॉर्डिंगमध्ये आहे. दरम्यान, कैलास फड हा राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळचा मानला जात असल्याची माहिती स्थानिक पातळीवर चर्चेत आहे. या व्हायरल झालेल्या कॉलमुळे परळीत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे

