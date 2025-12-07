Beed News: परळीतल्या गुंड Kailas Phad ची आणखी एक Call Recording Viral | Dhananjay Munde | Sakal News

परळीतील कुख्यात गुंड कैलास फड याचे आणखी एक कॉल रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. या नव्या ऑडिओमध्ये तो एका व्यक्तीला तात्काळ कुणाला तरी कॉन्फरन्स कॉलवर घेण्याचे आदेश देताना ऐकू येतो. कॉन्फरन्सवर न घेतल्यास 'माझी पोरं तिथे पोहोचली आहेत, त्याला मारतील' असा धमकीवजा इशारा देतानाचाही आवाज रेकॉर्डिंगमध्ये आहे. दरम्यान, कैलास फड हा राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळचा मानला जात असल्याची माहिती स्थानिक पातळीवर चर्चेत आहे. या व्हायरल झालेल्या कॉलमुळे परळीत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.