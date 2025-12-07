व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dhananjay Munde च्या मतदारसंघात Deepak Deshmukh सह २५ जणांवर गुन्हा | Parli Politics | Sakal News

Parli Politics: नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परळीतील राजकारणात खळबळ; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटात माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुखांचा प्रवेश, धनंजय मुंडेंना मोठा धक्का म्हणून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण..

नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुका जाहीर होताच परळी नगरपालिकेतील राजकीय घडामोडींनी बीडसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. निवडणुकीच्या आधीच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांचा पक्षप्रवेश करून माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मोठा राजकीय धक्का दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Parli
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com