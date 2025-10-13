व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Mundeचा उपोषणस्थळी कॉल, Manoj Jarange Patil वर साधला अप्रत्यक्ष निशाणा | Beed News | Sakal News

Pathardi तालुक्यात वंजारी समाजासाठी एसटी आरक्षणाची मागणी करत सुरू असलेल्या उपोषणस्थळी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी फोनद्वारे आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला, संवादादरम्यान मनोज जरांगे पाटलांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधल्याचा प्रकार घडला

पाथर्डी तालुक्यात वंजारी समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला आता राजकीय रंग मिळताना दिसत आहे. या उपोषणस्थळी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी फोनद्वारे आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. या संवादादरम्यान मुंडे यांनी मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटलांवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ..

