Ashwini Laxman Jagtap News: 'तू पंधरा वर्षे भाऊ बरोबर नव्हता तर त्यांच्या शेवटची..' | PCMC Election | Sakal News

Ashwini Laxman Jagtap: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीला अवघे काही तास बाकी असताना चिंचवड विधानसभा क्षेत्राच्या भाजपच्या माजी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांच्या एका सोशल मीडिया स्टेटसमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपने दिलेला उमेदवार हा नमकहराम असल्याचा आरोप करत त्यांनी सोशल मीडियावर स्टेटस पोस्ट केला होता. काय आहे प्रकरण पाहा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.