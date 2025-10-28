व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Women Case: Gopal Badne माध्यमांसमोर मांडली बाजू, काय म्हणाला? | Sakal News

Satara Doctor Case: फलटणच्या महिला डॉक्टर आत्महत्येप्रकरणात आरोपी गोपाळ बदनेची कोर्टात हजेरी; न्यायालयाकडून 5 दिवसांची पोलिस कोठडी, माध्यमांसमोर बदनेनं केलेलं वक्तव्य ठरलं चर्चेचं केंद्र..

Satara Doctor Case: फलटणच्या महिला डॉक्टर प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपी गोपाळ बदनेला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केलं. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बदणेला 5 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, कोर्टात हजेरीदरम्यान गोपाळ बदने माध्यमांच्या समोर काही वक्तव्य करताना दिसला, ज्यामुळे या प्रकरणात नवं वळण आल्याचं बोललं जात आहे. तपास अधिकाऱ्यांकडून पुढील चौकशी सुरू असून या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर सर्वांचं लक्ष केंद्रीत झालं आहे.

