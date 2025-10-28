Satara Doctor Women Case: महिला डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर लास्ट सीन? पुरावा नष्ट केला? | Sakal News
साताऱ्यातील फलटण शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणात दररोज नवे खुलासे समोर येत आहेत. डॉक्टरच्या हातावर सापडलेल्या नोटवरून पोलिसांनी तपास सुरू ठेवला असला, तरी कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप आणि नव्याने समोर येणाऱ्या बाबींमुळे प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आरोपी गोपाळ बदनेचा मोबाईल फोन अद्याप गायब असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासोबतच महिला डॉक्टरच्या मृत्यूपूर्वीचा ‘लास्ट सीन’ देखील तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे तपास अधिकच गुंतागुंतीचा बनला असून, संपूर्ण प्रकरणाभोवती गूढ वाढत चाललं आहे. नेमकं काय नवीन समोर आलंय आणि या प्रकरणात पुढचा तपास कोणत्या दिशेने जातोय, पाहूया व्हिडीओच्या माध्यमातून..
