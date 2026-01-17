व्हिडिओ | Videos

PCMC Election Updates: Eknath Shinde च्या कार्यकर्त्याची गाडी पेटवली, CCTV व्हायरल | Sakal News

Pimpri Chinchwad पालिकेच्या निकालानंतर थेरगावमध्ये एकाने मध्यरात्री कार पेटवून दिल्याची घटना समोर आली आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर थेरगावमध्ये मध्यरात्री एका व्यक्तीने कार पेटवून दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रभाग २३ मधील पराभूत उमेदवार आकाश बारणे यांच्या गाडीला आग लावण्यात आली. आकाश बारणे हे शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांचे चुलत बंधू असल्याची माहिती समोर येत असून, या प्रकरणात काळेवाडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

