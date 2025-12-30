Ajit Pawar Pimpari Chinchwad साठी नवा डाव, बंडखोरी टाळण्यासाठी लढवली शक्कल | NCP | Sakal Media

महापालिका निवडणूक नामांकन अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस असतानाच पिंपरी-चिंचवडमध्ये बंडखोरी टाळण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने उमेदवारांची अधिकृत यादी उशिरा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज दुपारी बारा वाजता क्षेत्रीय कार्यालयावर उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटप करण्यात येणार आहे. बंडखोरी होऊ नये यासाठी अजित पवार गटाने ही रणनीती आखली असून भाजपनेही त्याच धर्तीवर पावले उचलली आहेत. दोन्ही पक्षांनी अधिकृत उमेदवारांची यादी शेवटच्या क्षणापर्यंत जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. निवडणूक अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी या घडामोडींमुळे इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष उमेदवारी जाहीर होण्याकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.