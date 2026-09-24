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पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; दोषींवर गुन्हा दाखल होईपर्यंत भिंगार बंदची हाक

Ahilyanagar News: भिंगार बंदच्या इशाऱ्याने प्रशासनावर दबाव वाढला; निष्पक्ष चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी

Ganpati Visarjan lathi charge: अहिल्यानगर शहरातील भिंगार उपनगरात गणपती विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान वातावरण अत्यंत तापले आहे. गुलाल उधळण्यावरून पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जात दीपक वागसकर या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप गणपती मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात तीव्र तणाव निर्माण झाला असून, कार्यकर्त्यांनी पोलीस उपअधीक्षक दिलीप टिपरसे आणि सहायक पोलीस निरीक्षक तेजश्री थोरात यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत.

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