Satara Women Doctor Case: वरिष्ठांच्या दबावामुळे महिला डॉक्टरनं.. काका आणि वडीलांचा मोठा खुलासा | Sakal News

Sataraतील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये टोकाचं पाऊल उचललं; सुसाईड नोटमध्ये पीएसआय गोपाल बदने व पोलिस प्रशांत बनकर यांच्यावर गंभीर आरोप; मृत महिलेच्या काकांनी वरिष्ठांकडून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव असल्याचा गंभीर आरोप..

साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये टोकाचं पाऊल उचललं. या आधी तिने हातावर सुसाईड नोट लिहून पीएसआय गोपाल बदने याने चार वेळा अत्याचार केला आणि पोलिस प्रशांत बनकर यांनी पाच महिने शारीरिक व मानसिक त्रास दिला, असा गंभीर आरोप केला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टसाठी वरिष्ठांनी बदल करण्याचा दबाव दिला असल्याचा महिलेच्या काकांचा आरोपही समोर आला आहे. या घटनेने फलटण उपजिल्हा रुग्णालय आणि संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

