Pooja Moreचा भाजपकडून अर्ज बाद, रडत रडत दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाली.. | Devendra Fadnavis | Sakal News

Pune News: पुण्यातील भाजप उमेदवार पूजा मोरे यांनी पक्षाच्या आदेशानंतर आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला; पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाबाबत सांगितले आणि आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले..

Pooja More Withdraws Nomination Amid Controversy: पुण्यातील भाजप उमेदवार पूजा मोरे यांनी पक्षाच्या आदेशानंतर आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यावर त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपला राजकीय प्रवास सांगितला आणि आपल्यावरील आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. उमेदवारी मागे घेण्याच्या निर्णयावर स्थानिक आणि पक्षीय चर्चा सुरू असून पुढील राजकीय वाटचालीकडे लक्ष लागले आहे.

Devendra Fadnavis
Bjp
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

