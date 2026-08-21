व्हिडिओ | Videos

मुलांच्या पोषण आहाराचा रिअॅलिटी चेक! 'वाटाणाच शिजत नाही' अंगणवाडी सेविकेचा दावा

अंगणवाडीत मुलांना काय खायला दिलं जातं? पोषण आहाराचा ग्राउंड Reality Check

अंगणवाडीतील मुलांना दिला जाणारा पोषण आहार खरंच दर्जेदार आहे का? घोडेगावमध्ये केलेल्या Reality Check मध्ये वाटाणा आणि डाळ शिजत नसल्याचा दावा समोर आला. लापशीच्या गव्हात कचरा असल्याचंही सेविकेने सांगितलं. गरोदर मातांच्या सुकडीच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
shirur
Marathi News Esakal
www.esakal.com