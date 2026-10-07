पुरावा सापडला... आता मास्टरमाईंड कोण? तपास कुठपर्यंत ?

ठाण्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्याकांडाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) अत्यंत मोठे आणि महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. एसआयटी पथकाने हत्येनंतर पसार झालेल्या आरोपींच्या कसून चौकशीनंतर रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या जंगल परिसरातून हत्येसाठी वापरलेले मूळ पिस्तूल (Pistol) आणि संशयितांचे मोबाईल फोन यशस्वीरीत्या जप्त केले आहेत. पोलीस उपायुक्त अमरसिंह जाधव आणि विशेष तपास अधिकारी शैलेश साळवी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी पप्या शिंदेसह अन्य साथीदारांना आधीच बेड्या ठोकण्यात आल्या असून, गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र सापडल्यामुळे कोर्टात हत्येचा भक्कम पुरावा सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या यशामुळे हत्येमागील मुख्य सूत्रधार आणि राजकीय-व्यावसायिक कट लवकरच उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.