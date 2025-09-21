व्हिडिओ | Videos

Priya Maratheच्या निधनानंतर Shantanu Moghe पहिली प्रतिक्रिया काय? | Marathi News | Sakal News

मराठी तसेच हिंदी मालिकांमध्ये लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं कर्करोगाशी झुंज देत ३१ ऑगस्ट रोजी निधन; केवळ १५ दिवसांत स्वतःला सावरत पती शंतनू मोघेचा मालिकेतून कमबॅक..

मराठी चित्रपटसृष्टी तसेच, हिंदी मालिकाविश्वातली लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं 31 ऑगस्टला निधन झालं. प्रिया बऱ्याच काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होती. पण, तिचा लढा अयशस्वी ठरला आणि तिचं निधन झालं. तिच्या निधनानंतर तिचा पती शंतनू मोघे एका मालिकेतून कमबॅक करतोय. प्रिया गेल्यानंतर १५ दिवसातच स्वत:ला सावरत शंतनू मोघे पुन्हा कामाला लागलाय.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Priya Marathe
Shantanu Moghe
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com