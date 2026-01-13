व्हिडिओ | Videos

Pooja Khedkar: नेपाळी नोकरांनं पूजा खेडकरच्या कुटुंबीयांना लुबाडलं, चित्रपटाला लाजवेल अशी चोरी | Pune News | Sakal News

Pune News: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आयएएस झाल्याचा आरोप झालेल्या पूजा खेडकर कुटुंबाचे पुन्हा चर्चेत आगमन; स्वतःच्या नोकरांकडून झालेल्या चकित करणाऱ्या सिनेमातील कथानकाला लाजवेल अशा लुटीच्या प्रकरणानंतरही तातडीने गुन्हा नोंदवण्यास नकार, घटनेमागील गूढ अधिकच दाट

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आयएएस झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर वादग्रस्त ठरलेल्या पूजा खेडकर यांच्या कुटुंबाचा पुन्हा एकदा चर्चेत प्रवेश झाला आहे. यावेळी मात्र प्रकरण वेगळं आहे. खेडकर कुटुंबीयांना त्यांच्या स्वतःच्या नोकरांनीच लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार रविवारी रात्री उघडकीस आला. चित्रपटाला साजेशी अशी ही लुटीची संपूर्ण घटना घडल्याचे सांगितले जात असून, कुटुंबातील सदस्य घरात असतानाच ही कारवाई झाली. तथापि, इतकी मोठी घटना घडूनही खेडकर कुटुंबीयांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणामागील गूढ अधिकच वाढले असून विविध प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

