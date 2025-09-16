व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: Bandu Andekarचे पोलिसांवर गंभीर आरोप, कोर्टात काय घडलं? | Sakal News

Pune News: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात आंदेकर टोळीतील १२ जणांना कोर्टात हजर करताच पोलिसांवर गंभीर आरोप, सुनावणीदरम्यान काय घडलं याकडे सर्वांचे लक्ष..

पुण्यातलं आयुष कोमकर हत्या प्रकरण देशभरात प्रचंड गाजतय. कुप्रसिद्ध आंदेकर टोळीनं वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून आपल्याच सख्ख्या नातवाला १२ गोळ्या फायर केल्या यातल्या ९ गोळ्यांनी आयुषच्या शरीराची अक्षरशः चालण झाली. या हत्या प्रकरणी आता पर्यंत १२ आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. तर कृष्णा आंदेकर अजूनही फरार आहे. या प्रकरणी १५ सप्टेंबरला सुनावणी पार पडली या सुनावणीत आंदेकर टोळीनं कोर्टात धक्कादायक आरोप केलेत. अक्षरशः गोळ्या घालण्याची धमकी दिली नेमक काय घडलं? पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

