Pune News: पुण्यात रक्तरंजित थरार! मास्क लावून आले, डोक्यात, तोंडावर सपासप वार | Sakal News

पुण्यातील मध्यवर्ती आणि अत्यंत वर्दळीच्या बाजीराव रोडवर दुपारी दिवसाढवळ्या एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मयंक खराडे असे मृत तरुणाचे नाव असून या घटनेने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना दुपारी सुमारे ३.१५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. अभिजीत इंगळे आणि मयंक खराडे हे दोघे दुचाकीवरून जात असताना महाराणा प्रताप उद्यानाजवळ, दखनी मिसळच्या समोर, अचानक तीन मुखवटेधारी तरुणांनी त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक देत हल्ला केला. हल्लेखोरांनी धारदार कोयत्याने मयंकच्या डोक्यावर आणि चेहर्यावर वार करत त्याला गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यात मयंकचा जागीच मृत्यू झाला. हल्ल्यानंतर तिन्ही आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, दिवसाढवळ्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारचा हल्ला झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलीस गुन्हा शाखेसह स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. हल्ल्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून टोळीयुद्धाची शक्यता तपासली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.