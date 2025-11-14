व्हिडिओ | Videos

Navale Bridge Accident: ब्रेक फेल, नियंत्रण सुटलं अन्.. अपघात नेमका कसा झाला? | Sakal News

Pune-Bangalore महामार्गावर नवले पुलाजवळ भीषण अपघात; ब्रेक फेल झालेल्या कंटेनरने आठ ते दहा वाहनांवर केली धडक, सात जणांचा जागीच मृत्यू तर चार गंभीर जखमी, धडकेनंतर वाहनांना लागलेल्या आगीने परिसरात उडाली खळबळ..

पुणे–बंगळूर महामार्गावरील नवले पुलाजवळ गुरुवारी सायंकाळी सुमारास सहा वाजता झालेल्या भीषण अपघाताने परिसर दणाणून गेला. ब्रेक फेल झालेल्या भरधाव कंटेनरवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याने समोरून जाणाऱ्या तब्बल आठ ते दहा वाहनांना जोरदार धडक दिली. या दुर्घटनेत सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर काही वाहनांना आग लागल्याने घटनास्थळी मोठी धावपळ आणि घबराट पसरली.

