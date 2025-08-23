Pune News: अल्पवयीन बहिणीचं प्रेमप्रकरण, घरी समजलं..संगणक अभियंता भाऊ जिवानीशी गेला... काय घडलं? | Sakal News

बहीण भावाच्या नात्यात वेगळा आपलेपणा असतो, विश्वास असतो. भांडण.. मजामस्तीसोबत दोघेही एकमेकांच्या संरक्षणासाठी कायम पुढे असतात. चांगल-वाईट याची समज देण्याचा हक्क देखील असतो. पण अर्थाचा अनर्थ होतो आणि भलतंच घडलं. असाच काहीसा प्रकार पुण्यात घडला. मानलेल्या बहिणी चुकीच्या मार्गावर जात होती म्हणून समजवायला जाणाऱ्या भावाला आपला थेट जीव गमवावा लागला. नेमकं काय घडलं? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.