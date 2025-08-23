व्हिडिओ | Videos

Pune News: अल्पवयीन बहिणीचं प्रेमप्रकरण, घरी समजलं..संगणक अभियंता भाऊ जिवानीशी गेला... काय घडलं? | Sakal News

पुण्यातील धक्कादायक घटना; मानलेल्या बहिणीला चुकीच्या मार्गावरून परावृत्त करण्यासाठी गेलेल्या भावाची हत्या, आपलेपणाच्या नात्यातून घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ..

बहीण भावाच्या नात्यात वेगळा आपलेपणा असतो, विश्वास असतो. भांडण.. मजामस्तीसोबत दोघेही एकमेकांच्या संरक्षणासाठी कायम पुढे असतात. चांगल-वाईट याची समज देण्याचा हक्क देखील असतो. पण अर्थाचा अनर्थ होतो आणि भलतंच घडलं. असाच काहीसा प्रकार पुण्यात घडला. मानलेल्या बहिणी चुकीच्या मार्गावर जात होती म्हणून समजवायला जाणाऱ्या भावाला आपला थेट जीव गमवावा लागला. नेमकं काय घडलं? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

