व्हिडिओ | Videos

Nitin Gilbile Case: मित्र ठरले वैरी! व्यावसायिकाला गोळ्या घालून संपवलं, चिंचवड हादरलं | PCMC | Sakal News

Pune Crime News: पुण्यात सातत्याने वाढणारी गुन्हेगारी: सासवड रोडवरील गँगवॉर, बाजीराव रोडवरील दिवसाढवळ्या हत्या आणि आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये व्यावसायिकाची मित्रांकडून गोळ्या झाडून हत्या..

पुणे शहरातील गुन्हेगारीचा वाढता आकडा पोलिसांच्या अथक प्रयत्नानंतरही आटोक्यात येण्याचं नाव काही घेत नाही. एक आठवड्यापूर्वीच पुण्यातील सासवड रोडवर गॅगवॉरची घटना घडली. त्यानंतर बाजीराव रोडवर सगळ्यांसमोर एकाला संपवलं गेलं तीही घटना गँगवॉरमधूनच घडली. ही घटना ताजी असतानाच पिंपरी-चिंचवडमध्ये गोळीबाराची घटना घडलीय. पिंपरी चिंचवड येथील अलंकापुरम रस्त्यावर एका व्यावसायिकाची गोळ्या झाडून हत्या झाली आणि मित्रांनीच ही हत्या घडवून आणली. नेमकं काय घडलं?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
PCMC
nitesh rane
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com