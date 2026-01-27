Deepti Chaudhari Case: सासू सरपंच, सासरा मुख्याध्यापक; पैशांसाठी टॉर्चर, विवाहितेनं का संपवलं जीवन? | Sakal News

वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर पुण्यात पुन्हा एकदा हुंडाबळीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंजिनिअर असलेल्या एका विवाहितेने सासरच्या जाचाला कंटाळून आपलं जीवन संपवल्याची घटना उघडकीस आली आहे. उरुळी कांचनजवळील सोरतापवाडी येथे राहणाऱ्या दीप्ती मगर चौधरी हिने गळफास घेत आत्महत्या केली. या प्रकरणानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, मृत विवाहितेच्या कुटुंबीयांनी सासरच्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी या प्रकरणात सरपंच असलेल्या सासूसह एकूण चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, दीप्तीचे सासरे हे पेशाने शिक्षक असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असून, हुंड्याच्या मागण्या आणि मानसिक छळामुळेच दीप्तीने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा हुंडा प्रथेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, समाजात संतापाची लाट उसळली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.