व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale Case: बदला, आंदेकरांनी रचला कट, बंडू–कृष्णावर गुन्हा दाखल, कोर्टात काय घडलं? | Andekar | Sakal News

Ganesh Kale Case: पुणे शहर १ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा हादरलं. गणेश काळेला गोळ्या झाडून संपवलं गेलं. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचाच हात असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी दरम्यान काय घडलं?

कोंढवा परिसरात (१ नोव्हेंबर) घडलेल्या गणेश काळे याच्या हत्येचा थेट संबंध आंदेकर टोळीशी असल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. ही हत्या टोळी युद्धातूनच घडल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. मयत गणेश काळे यांच्या वडिलांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून गँगस्टर बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील तिघे मुख्य आरोपी अटकेत असून, दोन अल्पवयीन बालकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Andekar gang
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com