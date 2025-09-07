व्हिडिओ | Videos

Pune Ganesh Visarjan 2025: पुणे पोलिसांचे चोख नियोजन तरी विसर्जन मिरवणुकीला उशीर का? | Sakal news

Pune Ganesh Visarjan News: पुण्यात गणेश विसर्जनाच्या दिवशी अलका चौकावर प्रचंड गर्दी; २१० गणपती मंडळांचे विसर्जन, सकाळी पावसामुळे चौक पाण्याने भरला आणि रस्ता खालावला तरी भाविकांचा उत्साह कायम..

गणेशोत्सवातील मिरवणुकींसाठी पुणे नेहमीच खास ओळखले जाते. काल गणेश विसर्जनाच्या दिवशी शहरात प्रचंड गर्दी दिसली. अलका चौक पुण्यातील सर्व प्रमुख गणपती मंडळांचे विसर्जन मार्ग म्हणून ओळखला जातो. दोन दिवसांत एकूण २१० गणपती मंडळांनी अलका चौकातून विसर्जन केले. यावेळी सकाळी पावसाने जोर धरल्यानं चौक पाण्याने भरला होता, चिखल झाले होते आणि रस्ता खालावला असल्याने नागरिकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही भाविकांचा उत्साह पाहायला मिळाला आणि गणरायाला निरोप देण्यासाठी लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

