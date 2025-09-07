व्हिडिओ | Videos

Pune News: लाखो लोकं ज्यांचं ऐकतात 'ते' Satish Palkar | Sakal Media

Pune News: पुण्यात टिळक चौकातील गणेश विसर्जन मिरवणुका सतीश पालकर यांच्या आवाजावरच सुरु होऊन संपतात; मागील २० वर्षांपासून पुणे महापालिकेच्या मंडपातून मिरवणुकीचे सूत्रसंचालन करत त्यांच्या कामाचं महत्त्व अवर्णनीय..

पुण्यात टिळक चौकातून गणेश विसर्जन मिरवणुका पाहिलेल्यांसाठी हा परिचित चेहरा नक्कीच ओळखीचा असेल. विसर्जन मिरवणुकीस सुरुवात करण्यापासून ते संपवण्यापर्यंतचं टोन ठरवणारा हा आवाज म्हणजे सतीश पालकर. मागील २० वर्षांपासून ते पुणे महापालिकेच्या मंडपातून मिरवणुकीचं सूत्रसंचालन करत आहेत. त्यांच्या कामाचं स्वरूप एका वाक्यात सांगता येईल, पण त्याचं महत्त्व सांगता येत नाही. संपूर्ण कार्यक्रम त्यांच्याच आवाजावर आणि मार्गदर्शनावर अवलंबून असतो. सतीश पालकरांबद्दल जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ..

