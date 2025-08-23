व्हिडिओ | Videos

Pune Ganeshotsav 2025: पुण्यातील गणेशोत्सवातील मानापानाचा वाद अखेर मिटला | Sakal K1

Pune News: पुण्यातील गणेशोत्सवातील वादाला अखेर तोडगा; सर्किट हाऊस बैठकीत सर्व गणेश मंडळांचा एकमताने निर्णय, मानाचे गणपती सकाळी साडेनऊ वाजता विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणार असल्याने मंडळांसह पुणेकरांत आनंदाचे वातावरण..

पुण्यातील गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीबाबत सुरू असलेल्या वादाचा तोडगा अखेर निघाला आहे. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार आणि गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. चर्चेनंतर मानाचे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत सकाळी साडेनऊ वाजता सहभागी होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर सर्व गणेश मंडळांनी समाधान व्यक्त केले असून पुणेकरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

