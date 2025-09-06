व्हिडिओ | Videos

Pune Manache Ganpati Visarjan Miravnuk: Guruji Talimच्या बाप्पाचा रथ पाहिलात? | Sakal News

Pune News: पुण्यातील टिळक पुतळा मंडई परिसरात ढोल वाजवण्यास घालण्यात आलेली बंदी धाब्यावर बसवत मानाचा तिसरा गुरुजी तालीम गणपती मंडळाने मिरवणुकीच्या सुरुवातीलाच ढोल वादन करत पोलिसांचे नियम मोडले..

पुण्यातील टिळक पुतळा मंडई परिसरात ढोल वाजवण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली असतानाही गुरुजी तालीम मंडळाने ढोल वादन करत नियम मोडले. पोलिसांनी घालून दिलेले आदेश धाब्यावर बसवत मानाच्या तिसऱ्या गणपती मंडळाने मिरवणुकीच्या सुरुवातीलाच बंदीचे उल्लंघन केले. या घटनेमुळे मंडई परिसरात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी या प्रकाराची नोंद घेतली आहे.

