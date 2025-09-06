व्हिडिओ | Videos

Vanraj Andekar गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गॅंगवॉर, Govind Komkar ला संपवलं | Pune News | sakal

Pune Crime News: माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आणि आंदेकरांचा भाचा गोविंद कोमकर याची गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या झाडून हत्या, ससून हॉस्पिटलमध्ये उपचाराआधीच मृत्यू, आंदेकर टोळीवर संशयाची सूरी..

पुण्यात पुन्हा एकदा गॅंगवॉरची घटना समोर आली आहे. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा गोविंद कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या या हल्ल्यात हल्लेखोरांनी गोविंदवर तीन गोळ्या झाडल्या. तातडीने ससून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं असलं तरी उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. गोविंद कोमकर हा माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांचा भाचा होता. त्याचे वडील गणेश कोमकर यांच्यासह काही नातेवाईकांवर वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. आर्थिक वादातून बहिण आणि मेहुण्याने वनराज यांची हत्या केली होती. त्याच खुनाचा बदला घेण्यासाठीच गोविंद कोमकरची हत्या करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर आंदेकर टोळीवर संशय व्यक्त होत असून पोलिस तपास सुरु आहे.

