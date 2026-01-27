व्हिडिओ | Videos

Dipti Chaudhari Case: सासरच्या जाचाला कंटाळून विवाहितेनं स्वत:ला संवपलं, आईनं फोडला टाहो | Sakal News

Pune News: सासरच्या मानसिक-शारीरिक छळाला कंटाळून पुण्यातील हडपसरमध्ये विवाहितेची आत्महत्या; ६ वर्षांचा छळ उघड, सरपंच असलेल्या सासूवर गंभीर आरोप..

पुण्यातील हडपसर परिसरात सासरच्या जाचाला कंटाळून एका विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचलत आपलं जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. दीप्ती चौधरी असं या विवाहितेचं नाव असून, गेल्या सहा वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांवरून सासरच्या मंडळींकडून तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे दीप्तीची सासू सुनीता चौधरी या सोरतापवाडी गावाच्या विद्यमान सरपंच आहेत. सत्तास्थानी असतानाही सुनेवर अन्याय होत असल्याचा आरोप झाल्याने या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, दीप्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या आई हेमलता मगर यांनी लेकीसोबत सासरी घडलेल्या छळाची माहिती दिली असून, मुलीवर झालेल्या अन्यायाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेचा तपास पोलीस करत असून, पुढील चौकशीतून नेमकं काय सत्य आहे ते समोर येणार आहे.

