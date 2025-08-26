व्हिडिओ | Videos

Pranjal Khewalkar यांना वाचवण्यासाठी Rohini Khadse यांनी पुराव्यामध्ये छेडछाड केल्याचा संशय? | Sakal News

Pranjal Khewalkar Case: पुण्यातील खराडी रेव्ह पार्टी प्रकरणात मोठा घोटाळा; एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर अटकेत, रोहिणी खडसे संशयाच्या भोवऱ्यात, पुणे पोलिसांनी कोर्टासमोर मांडली नवीन माहिती..

पुण्यातील खराडी रेव्ह पार्टी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचे जावई आणि राष्ट्रवादी नेत्या रोहिणी खडसे यांचे पती प्रांजल खेवलकर यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या खेवलकरसह इतर आरोपी येरवडा कारागृहात आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू असताना रोहिणी खडसे यांच्यावरही संशय वाढला आहे. पुणे पोलिसांनी कोर्टासमोर नवीन माहिती सादर केली असून, त्यामुळे संशयाची सुई रोहिणी खडसेंकडे वळली आहे. या प्रकरणात नेमके काय घडले आणि रोहिणी खडसे कशाप्रकारे गुन्ह्याच्या चौकटीत येऊ शकतात.

