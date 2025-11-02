व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale Case: रिक्षात बसलेल्या गणेश काळेवर पाठीमागून झाडल्या गोळ्या | CCTV Viral | Andekar Toli | Sakal News

Ganesh Kale Case: आंदेकरांचा नंबरकारी दत्ता काळेचा भाऊ गणेश काळेवर झालेल्या गोळीबाराचा सीसीटीव्ही समोर; रिक्षात बसलेल्या गणेश काळेवर पाठीमागून सलग गोळ्या झाडल्याचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल, हल्ल्यानंतर चारही आरोपी घटनास्थळावरून पसार..

पुण्यातील कोंढवा परिसरातील गणेश काळे हत्याकांडाचा धक्कादायक CCTV व्हिडिओ समोर आला आहे. आंदेकर टोळीतील नंबरकारी दत्ता काळेचा भाऊ गणेश काळे रिक्षात बसलेला असताना चार अज्ञात हल्लेखोरांनी पाठीमागून गोळ्या झाडल्या. सततच्या फायरिंगनंतर आरोपी तात्काळ पळून गेले. या हल्ल्याचा CCTV फुटेज आता व्हायरल होत असून पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

pune
Andekar gang

