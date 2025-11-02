व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale: दिवसाढवळ्या गणेश काळेवर गोळ्या झाडणारे मारेकऱ्यांचे फोटो समोर, आंदेकर गँगशी कनेक्शन | Pune News | Sakal News

Pune Gangwar News: गणेश काळेवर गोळ्या झाडणारे मारेकऱ्यांचे फोटो समोर. अमन शेख, अरबाज पटेल, मयूर वाघमारे अशी आरोपींची नावं..

पुण्यातील कोंढवा येथे गणेश काळेवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात आरोपींची चेहरे आणि माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या मारेकऱ्यांचे फोटो व्हायरल झाले असून अमन शेख, अरबाज पटेल आणि मयूर वाघमारे अशी आरोपींची नावे असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी तपासाचा वेग वाढवला असून आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे.

