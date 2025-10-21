व्हिडिओ | Videos

Pune News: दिवाळी पार्टीच्या नावाखाली Koregaon Park मधील नामांकित बारमध्ये रंगला पोकरचा डाव? | Sakal News

Koregaon Park News: पुण्यात दिवाळीच्या सणात कोरेगाव पार्कमधील नामांकित बारमध्ये पोकरचा जुगार रंगल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर; महाराष्ट्रात पोकरसारख्या खेळांना कायदेशीर परवानगी नसल्यामुळे पोलिस कारवाईची शक्यता..

पुण्यात दिवाळीच्या सणाची धूम सुरू असताना कोरेगाव पार्क परिसरातील एका नामांकित बारमध्ये जुगाराचा प्रकार रंगल्याचे समोर आले आहे. या बारमध्ये पोकरचा डाव खेळताना अनेक जणांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाला आहे. महाराष्ट्रात पोकरसारख्या जुगाराच्या खेळांना कायदेशीर परवानगी नसल्यामुळे हा प्रकार वादग्रस्त ठरला आहे. या दिवाळी पार्टीच्या नावाखाली पोकर खेळला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

