Pune News: Koregaon Park मध्ये मध्यरात्री दारू पिऊन परप्रांतीय तरुणींमध्ये राडा, शिवीगाळ Video Viral | Sakal News

Koregaon Park News: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये मध्यरात्री दारूच्या नशेत परप्रांतीय तरुणींचा वाद; पैशाच्या कारणातून राडा, नागरिकांचा त्रास, व्हिडिओ व्हायरल; तक्रार आल्यास गुन्हा दाखल करण्याची पोलिसांची माहिती..

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात मध्यरात्री परप्रांतीय तरुणींमध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, हा वाद दारूच्या नशेत आणि पैशाच्या कारणावरून झाल्याचे समोर आले आहे. दृश्यांमध्ये एक नशेत असलेली तरुणी जोरात ओरडताना आणि राडा करताना दिसत असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. नागरिकांनी या प्रकरणाबाबत पोलिसांकडे तक्रार देखील केली आहे. कोरेगाव पार्क पोलिसांनी सांगितले की, स्थानिकांकडून औपचारिक तक्रार आल्यास या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईल. घटनेनंतर परिसरात सुरक्षा आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे. सध्या व्हायरल व्हिडिओवरून तरुणींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

