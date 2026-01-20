Pune News: Koregaon Park मध्ये मध्यरात्री दारू पिऊन परप्रांतीय तरुणींमध्ये राडा, शिवीगाळ Video Viral | Sakal News

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात मध्यरात्री परप्रांतीय तरुणींमध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, हा वाद दारूच्या नशेत आणि पैशाच्या कारणावरून झाल्याचे समोर आले आहे. दृश्यांमध्ये एक नशेत असलेली तरुणी जोरात ओरडताना आणि राडा करताना दिसत असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. नागरिकांनी या प्रकरणाबाबत पोलिसांकडे तक्रार देखील केली आहे. कोरेगाव पार्क पोलिसांनी सांगितले की, स्थानिकांकडून औपचारिक तक्रार आल्यास या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईल. घटनेनंतर परिसरात सुरक्षा आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे. सध्या व्हायरल व्हिडिओवरून तरुणींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.