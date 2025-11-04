व्हिडिओ | Videos

Pune Koyta Gang Viral Video: 'याला म्हणतात AB कंपनी,' म्हणत तरुणावर कोयत्यानं वार | Sakal News

Pune Crime News: पुण्यातील साडेसतरा नळी परिसरात दहशतीचा थरार; कोयत्याने एका तरुणाला बेदम मारहाण, लक्ष्य न सापडल्याने मित्रावर हल्ला, मारहाणीनंतर व्हिडिओ शूट करून सोशल मीडियावर व्हायरल; ‘एबी कंपनी’चा नावाचा वापर करून परिसरात धाक निर्माण करण्याचा प्रयत्न..

पुण्यात पुन्हा एकदा दहशतवादी गँगस्टाईल हल्ल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. साडे सतरा नळी परिसरात काही तरुणांनी एका युवकाला कोयत्याने बेदम मारहाण केल्याची घटना उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, ज्याला मारहाण करण्यासाठी आरोपी आले होते तो तरुण सापडला नसल्याने त्यांनी त्याच्या मित्राला लक्ष्य करत निर्दयी हल्ला केला. हल्ल्यानंतर आरोपींनी पीडित तरुणाचा व्हिडिओ काढून तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. व्हिडिओमध्ये आरोपी “याला म्हणतात एबी कंपनी” असं म्हणत दहशत माजवताना दिसत आहेत.

