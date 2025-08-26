व्हिडिओ | Videos
Gautam Gaikwad सापडला, 5 दिवसात काय घडलं? | Pune News | Sinhgad News | Sakal News
Gautam Gaikwad News: पुण्याजवळील सिंहगडवरून गायब झालेला तरुण गौतम गायकवाड तब्बल 5 दिवसांनी सापडला आहे. या काळात त्याच्यासोबत नेमकं काय घडलं? पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..
पुण्यातील सिंहगडावर बुधवारी सकाळी मित्रांसोबत फिरायला गेलेला तरुण गौतम गायकवाड पाच दिवसांपासून बेपत्ता होता. अखेर तो सापडला असून, या काळात तो नेमका कुठे होता आणि त्याच्यासोबत काय घडलं याबाबत स्पष्ट माहिती जाणुन घेण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की पाहा..
