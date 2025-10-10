Pune News: Murlidhar Mohol यांना पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारी आणि राजकारणावर प्रश्न विचारताच बोलणे टाळले | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal Case: पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारी आणि निलेश घायवळ प्रकरणावरून विचारला प्रश्न, खासदार मुरलीधर मोहोळांनी पत्रकार परिषदेत घेतला काढता पाय; पुण्याच्या गुन्हेगारीवर मौन बाळगल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधान..

पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारी आणि निलेश घायवळ प्रकरणावरून शहरातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेदरम्यान खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, या प्रश्नावर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया देणं टाळलं आणि ते कार्यक्रमस्थळावरून निघून गेले.

