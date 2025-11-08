Pune Land Scam: ४० एकर जमीनचं गैरव्यवहार प्रकरण, Digvijay Patil, Sheetal Tejwani कोण? | Sakal News
पुण्यातील मुंढवा परिसरातील तब्बल ४० एकर जमिनीच्या गैरव्यवहाराचं प्रकरण सध्या चांगलंच चर्चेत आलं आहे. या जमीन व्यवहारात तब्बल सहा कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानंतर दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणुकीच्या या प्रकरणानंतर पुण्यातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई देखील करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असून, संपूर्ण व्यवहाराचा तपास पोलिसांकडून वेगाने सुरू आहे. या गैरव्यवहारामुळे पुणे जिल्हा प्रशासन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शासन महसुलाला कोट्यवधींचं नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.