Pune Mayor Reservation: कोण पाहणार पुण्याचा कारभार? भाजपकडून ‘या’ महिला नगरसेवकांची चर्चा | Sakal News

Pune Mayor Reservation: 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे महानगरपालिकेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग राखीव, भाजपमध्ये संभाव्य महिला महापौरांच्या नावांवर जोरदार चर्चा सुरू..

राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान पार पडलं, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी झाली. त्यानंतर आज महापालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. सर्व महापालिकांसाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून पुणे महानगरपालिकेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची सोडत निघाली आहे. त्यामुळे पुण्यात भाजपकडून संभाव्य महिला महापौरांच्या नावांवर जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, नेमकी ही नावे कोणती याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

