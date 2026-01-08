व्हिडिओ | Videos

Vanraj Andekar: 'नेकी का काम आंदेकर', दादांसमोरच घोषणा, काय घडलं? | Andekar Family | Sakal News

Andekar Family: पुण्यात अजित पवारांची महापालिका निवडणुकीची सभा; व्यासपीठावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील उमेदवारांची उपस्थिती, कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी आणि विजयी होण्याचा विश्वास व्यक्त..

राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेदरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील उमेदवारही व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत वातावरण तापवलं, तर आंदेकर कुटुंबीयांनी आगामी निवडणुकीत विजयी होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. यामुळे सभेतील राजकीय संदेशासोबतच आंदेकर कुटुंबाच्या निवडणूक सक्रियतेचीही चर्चा रंगली आहे.

