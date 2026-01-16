Pune News: Rupali Patil Thombare, Ganesh Bhokre ची मतदान थांबवण्याची मागणी | Sakal News

पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान प्रभाग क्रमांक २५ मधील शिवाजी मराठा हायस्कूल मतदान केंद्रावर सोमवारी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. या केंद्रावरील मतदान तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी एनसीपीच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे आणि मनसेचे उमेदवार गणेश भोकरे यांनी केली. या वादाचा उगम तेव्हा झाला, जेव्हा एका मतदाराने आरोप केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर बटन दाबल्यानंतरही मशीनवर भाजपच्या कमळ चिन्हाला प्रकाश दाखवत होता. त्याने हा प्रकार तब्बल दहा वेळा करून पाहिला, मात्र प्रत्येक वेळी परिणाम तोच दिसल्याचा दावा त्याने केला. या घटनेनंतर मतदार आणि पक्ष प्रतिनिधींमध्ये मोठा संताप व्यक्त झाला. काही वेळातच मतदान केंद्राबाहेर मोठी गर्दी जमली आणि वातावरण तणावपूर्ण बनले. अखेर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.