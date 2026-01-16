Pune News: Rupali Patil Thombare, Ganesh Bhokre ची मतदान थांबवण्याची मागणी | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Pune महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग २५ मधील मतदान केंद्रावर प्रचंड गोंधळ; मतदाराचा आरोप, ‘राष्ट्रवादीचं बटन दाबलं तरी मत कमळाला’; एनसीपी आणि मनसे उमेदवारांनी मतदान थांबवण्याची मागणी, निवडणूक अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप..

पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान प्रभाग क्रमांक २५ मधील शिवाजी मराठा हायस्कूल मतदान केंद्रावर सोमवारी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. या केंद्रावरील मतदान तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी एनसीपीच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे आणि मनसेचे उमेदवार गणेश भोकरे यांनी केली. या वादाचा उगम तेव्हा झाला, जेव्हा एका मतदाराने आरोप केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर बटन दाबल्यानंतरही मशीनवर भाजपच्या कमळ चिन्हाला प्रकाश दाखवत होता. त्याने हा प्रकार तब्बल दहा वेळा करून पाहिला, मात्र प्रत्येक वेळी परिणाम तोच दिसल्याचा दावा त्याने केला. या घटनेनंतर मतदार आणि पक्ष प्रतिनिधींमध्ये मोठा संताप व्यक्त झाला. काही वेळातच मतदान केंद्राबाहेर मोठी गर्दी जमली आणि वातावरण तणावपूर्ण बनले. अखेर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.

