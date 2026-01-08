व्हिडिओ | Videos

Pune News: या' १२ नातेवाईकांच्या जोड्या निवडणुकीच्या रिंगणात | PMC Elections 2025 | Sakal News

Pune महापालिका निवडणुकीत रंगले अनोखे समीकरण; पती-पत्नी, आई-मुलगा, वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ, सासरा-जावई आणि नणंद-भावजय अशा १२ हून अधिक जोड्या विविध पक्षांकडून उमेदवारी घेऊन एकाच किंवा वेगवेगळ्या प्रभागातून महापालिकेच्या रिंगणात उतरल्या..

पुणे महापालिका निवडणुकीत यंदा कौटुंबिक राजकारणाचा रोचक रंग दिसत आहे. विविध पक्षांकडून पती-पत्नी, नणंद-भावजय, आई-मुलगा, वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ, मामा-भाचे तसेच सासरा-जावई अशा १२हून अधिक कुटुंबीयांच्या जोड्या उमेदवारी घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. काही कुटुंबीय एकाच प्रभागातून तर काही वेगवेगळ्या प्रभागातून उमेदवारी सादर करत महापालिकेत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण अधिकच रंगतदार बनले असून स्थानिक पातळीवरही मोठी चर्चा रंगू लागली आहे.

