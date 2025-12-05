व्हिडिओ | Videos

Pune -Nashik महामार्गावर एसटी बसमध्ये गुंडगिरीचा थरार,थार गाडी आडवी लावून ड्रायव्हर-कंडक्टरला मारहाण | Sakal News

Pune -Nashik Highway वर खेड घाटात थार गाडी आडवी लावून मंचरच्या तरुणांची दहशत; चालत्या एसटी बसमध्ये घुसून ड्रायव्हर–कंडक्टरला मारहाण, ३५–४० प्रवाशांच्या जीवाला धोका; मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल..

पुणे–नाशिक महामार्गावर खेड घाटात रविवारी दुपारी गुंडगिरीचा धक्कादायक प्रकार घडला. मंचर येथील काही तरुणांनी थार गाडी एसटी बससमोर आडवी लावली आणि चालत्या बसमध्ये घुसून ड्रायव्हर व कंडक्टरला मारहाण केली. या हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या सुमारे ३५ ते ४० प्रवाशांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला. नेमकं काय घडलं पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Pune Crime News
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Pune Nashik Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com