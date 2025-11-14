Navale Bridge Accident CCTV: कंटेनरचा ब्रेक फेल, गाड्यांचा चुराडा, अपघाताचा CCTV | Pune News

पुण्यातील नवले पुलावर झालेल्या भीषण अपघाताचा आणखी एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला आहे. या फुटेजमध्ये कंटेनरचा वेग, वाहनांचे नियंत्रण सुटणे आणि त्यानंतर झालेल्या धडकांचा संपूर्ण दृश्यपट स्पष्ट दिसून येतो. काल सायंकाळी हा भीषण अपघात घडला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, कंटेनरचे ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे वाहनावरचे नियंत्रण सुटले. अनियंत्रित कंटेनरने पुढे जात असताना अनेक वाहनांना जबर धडक दिली. या धडकेत काही गाड्या अक्षरशः चेंदामेंदा झाल्या. या भीषण दुर्घटनेत एकूण आठ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नव्या सीसीटीव्ही फुटेजमुळे अपघाताचा क्षण आणि त्याची भीषणता अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे. पुणे पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास सुरू केला असून कंटेनरच्या तांत्रिक बिघाडाबाबतही माहिती गोळा केली जात आहे. हादरे देणारा हा अपघात पाहून परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.