Navale Bridge Accident: लोकांचा बळी जाण्यामागचा खरं कारण घ्या जाणून.. | Pune News | Sakal News

Pune News: पुण्यातील नवले पुलावर पुन्हा भीषण अपघात; तीन वर्षांत 210 दुर्घटनांचा धक्कादायक आकडा समोर, सलग होणाऱ्या अपघातांमागील कारणांचा उलगडा करणारा विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट'

पुण्यातील नवले पुलावर घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. गेल्या तीन वर्षांत या पुलावर तब्बल 210 अपघात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, अनेकांनी यात प्राण गमावले आहेत. सतत घडणाऱ्या अपघातांमुळे पुणेकरांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नेमके या ठिकाणीच इतके अपघात का घडतात, यामागील कारणं कोणती, आणि यावर उपाययोजना का होत नाहीत. याची सखोल पडताळणी करणारा हा खास ग्राऊंड रिपोर्ट.

