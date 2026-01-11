व्हिडिओ | Videos

स्वयम घोषित नेत्यांविरुद्ध काम करण्याऱ्या कार्यकर्त्याची लढाई; विनोद रणपिसे | PMC Elections | NCP | Sakal News

Vinod Ranpise Exclusive Interview: पुण्यातील प्रभाग ८ औंध-बोपोडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विनोद रणपिसे यांचा विरोधक परशुराम वाडेकर यांच्या कार्यकाळावर सवाल; 'ही लढाई स्वघोषित नेत्यांविरुद्ध काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची' असा दावा..

प्रभाग क्रमांक ८ औंध-बोपोडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे उमेदवार विनोद रणपिसे यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार परशुराम वाडेकर यांच्या कार्यकाळातील अनेक कामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रणपिसे म्हणाले की, ही निवडणूक केवळ पदासाठीची लढत नसून 'स्वयंघोषित नेत्यांविरुद्ध काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची लढाई' आहे. त्यांनी दावा केला की अनेक प्रलंबित कामे, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न आणि परिसरातील विकासाची गती याबाबत नागरिक नाराज आहेत आणि याच मुद्द्यांवर ते निवडणूक लढवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

