Pune Ganesh Visarjan 2025: गेल्या २४ तासांपासून पुण्यात सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुका सुरूच | Sakal News

गणेशोत्सवाचा शेवटचा सोहळा म्हणजे विसर्जन मिरवणूक. पुण्यात गेल्या २४ तासांपासून या विसर्जन मिरवणुकांचा उत्साह कायम असून शहरभरात ढोल-ताशांच्या गजरात, रोषणाईत आणि भक्तिगीतांच्या सुरावटीत गणरायाला निरोप दिला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत अलका चौकातून तब्बल १२० सार्वजनिक गणेश मंडळांचे विसर्जन पार पडले आहे. या मिरवणुकीत हजारो भाविक सहभागी झाले असून पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात आणि लेझीम पथकांच्या तालावर गणेशभक्तांनी मोठ्या उत्साहात बाप्पाला निरोप दिला. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही पुण्यातील विसर्जन मिरवणुका मोठ्या प्रमाणावर पार पडत आहेत. अलका चौक हा विसर्जनाचा मुख्य मार्ग असल्याने या परिसरात भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. गणेश मंडळांनी आकर्षक देखावे, रथ आणि पारंपरिक सजावटीतून गणरायाला नेले. यावेळी विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची उपस्थिती लक्षणीय होती.