Nilesh Ghaiwal Case: घायवळचा आणखी एक कारनामा, Ahilyanagar Police गोत्यात येणार? | Pune News | Sakal News

Pune News: पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ भारतातून फरार; बनावट मतदान कार्ड, नंबरप्लेट, कागदपत्रे आणि पासपोर्टसह नवा कारनामा समोर आल्यानंतर अहिल्यानगर पोलीस चौकशीच्या कचाट्यात..

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ भारतातून फरार झाला असून, त्याचे अनेक जुने कारनामे समोर येत आहेत. अहिल्यानगर येथे त्याचं आणि त्याच्या बायकोचे दोन मतदान कार्ड असून, गाड्यांना बनावट नंबरप्लेट, नावात घोळ करून बनावट कागदपत्रे आणि या कागदपत्रांच्या साहाय्याने बनवलेला पासपोर्ट अशा गोष्टींमुळे तो अनेकदा पोलीस तपासातून बचावला होता. मात्र, आता त्याचा एक नवा कारनामा समोर आल्यानंतर, अहिल्यानगर पोलिस चौकशीच्या कचाट्यात अडकले आहेत.

