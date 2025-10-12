Nilesh Ghaiwal विरोधात Interpol Blue Notice जारी, आता घायवळ पुरता फसणार| Pune News | Sakal Media | Sakal News
पुण्यातील कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. इंटरपोलने त्याच्या विरोधात ‘ब्लू कॉर्नर नोटीस’ जारी केली आहे. पुणे पोलिसांनी इंटरपोलकडे केलेल्या विनंतीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ‘ब्लू कॉर्नर नोटीस’ म्हणजे फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तीचा ठावठिकाणा आणि ओळख पटवण्यासाठी जारी करण्यात येणारी आंतरराष्ट्रीय नोटीस. या नोटीशीनंतर आता इंटरपोल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निलेश घायवळचा मागोवा घेण्यासाठी पुणे पोलिसांना मदत करणार आहे. या कारवाईमुळे घायवळविरुद्धच्या तपासाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
