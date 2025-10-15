व्हिडिओ | Videos

Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News

Pune Crime News: “फक्त व्यक्तींना अटक करणे पुरेसे नाही, गुन्हेगारीचे संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’ नष्ट करणे हे आमचे अंतिम लक्ष्य” मर्चंट चेंबर्स कार्यक्रमात कायदा मोडणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा..

"फक्त व्यक्तींना अटक करणे हेच शेवटचे उद्दिष्ट नाही. त्या लोकांचे संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’ लक्षात घेऊन तोच नष्ट करणे हे पोलीस दलाचे काम आहे," पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी हा दम भरला आहे. पुणे मर्चंट चेंबर्सच्या लाडू व चिवडा कार्यक्रमाच्या कार्यक्रमाला पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत गुन्हेगारी करणाऱ्या व कायदा तोडणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा इशारा दिला.

